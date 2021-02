HBO: la vida de grandes deportista llegó a su catálogo

HBO Go continúa ampliando su catálogo de películas y series

Sin duda, HBO no cesa en su empeño por hacerse un puesto y acaparar la preferencia de los suscriptores de los servicios de video vía Streaming . Es así como a puesto ha incluido en su catálogo de HBO Go una serie de documentales dedicados a grandes estrellas del deporte mundial.

Es así como en los últimos días HBO Go incluyó en su oferta dos series inéditas sobre la luminaria del béisbol Carsten Charles Sabathia y la otra sobre el golfista Tiger Woods.

También, en la parrilla de HBO Go es posible conseguir el audiovisual Lindsey Vonn: última temporada. En el se ofrece una visión completa sobre la carrera de la tetracampeona olímpica; También está Kareem: Minoría de uno, que muestra la influyente carrera de la estrella norteamericana del básquet.

Además, la historia del nadador y campeón olímpicos de saltos ornamentales Greg Louganis también esté presente en el catálogo de HBO Go. En la cuota de los largometrajes está The way back, Un sueño posible y Un luchador. Y así mismo, se podrán encontrar series como Ballers.

Expansión de HBO

Ante los planes de expansión que adelanta el servicio de Streaming de HBO, la plataforma reconocida por sus series y películas ha decidido lanzar un nuevo segmento para el público latinoamericano. El mismo es llamado HBO Latin America Movies, el cual tendrá filmes de la región, así como en inglés y portugués.

De acuerdo con información de los portales especializados, las películas de HBO Latin America Movies estarán producidas por Particular Crowd, el sello cinematográfico de WarnerMedia Latin America que ofrece tanto películas en inglés como también filmes originales locales en español y portugués de diversos géneros como: comedia, comedia romántica, terror, suspenso, películas adolescentes y familiares.