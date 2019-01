Héctor Rueda: "En la playa juego al rugby y les hago tackles a mis nenes"

Las Grutas en un clásico en la familia Rueda. “Por lo general tenemos debilidad por este balneario. Es una playa familiar y una ciudad tranquila, eso nos gusta. Aparte mis viejos y mis suegros iban de jóvenes así que también joden para ir ahí (risas)”, resalta el capitán de Rincón.

Rueda es fútbol y más fútbol. Cuando no juega en Rincón lo hace con la familia. Y obvio que despuntó el vicio en la arena aunque con recaudos. “Cuando vamos con toda la familia le meto al fútbol playa. Pero con gente que no conozco, no. Me cuido mucho los pies para lo que viene”.

El rugby con sus hijos es otro de sus pasatiempos preferidos, travesuras de por medio. “Hay una sola anécdota que se puede contar. Siempre me gustó jugar con mi nena a hacerle tackles tranquilos cuando era chiquita. En estas vacaciones le tocó a Ulises. Yo lo disfruto mucho, ellos no tanto”, bromea Rueda.

No está con la moda de Netflix. Gusta más del cine y aprovecha la nueva sala en Rincón. “La ultima que vi fue Wifi Ralph, con mis niños. Me gustan las películas de dibujitos. Es más, ellos (los nenes) son una excusa”, tira. Acaba de cumplir 10 años en pareja. “Hubo un cena tranquila. Me agarró tras las vacaciones con el mango justo (risas). La pasamos lindo. ¿El casorio? Por ahora no, la estoy aguantando en el córner, pero está al caer...”, bromea.