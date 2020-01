Hermana de Lennon le pegó duro a Yoko en sus memorias

"Cuando John me llamaba, yo siempre estaba allí. Cuando yo lo llamaba, sin embargo, no siempre podía hablar con él. Yoko contestaba a menudo. Y según fue pasando el tiempo y las llamadas de John pararon, nos resultaba imposible localizarlo. De hecho, me preguntaba, ‘¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?’", aseguró Baird sobre el vínculo que tenía con quien fuera esposa del músico.