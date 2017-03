Hernández: "A Roca vamos a ir a buscar una victoria"

Mauricio Reina

Neuquén.- El plantel de Independiente de Neuquén sabe que el último fin de semana dejó escapar dos puntos muy importantes en casa y por eso la cabeza de los jugadores está puesta en recuperarlos mañana en el clásico con Deportivo Roca como visitante.

No será nada fácil para los capitalinos, que tienen las estadísticas en contra, teniendo en cuenta que no ganan desde el 2014 en el Luis Maiolino y además el Depo no conoce la derrota en su cancha en lo que va del torneo.

Quien espera poder ponerle fin a la racha del Naranja es Hugo Hernández, uno de los goleadores del Rojo (4) que viene de convertir en los últimos dos partidos. “Somos conscientes de que perdimos dos puntos muy importantes y que pueden ser claves para el futuro. Pero tratamos de dar vuelta la página rápido y trabajar para lo que se viene que es un partido muy duro contra Roca”, analizó Huguito.

El equipo de Diego Landeiro no tuvo descanso tras la igualdad ante Belgrano y de inmediato se puso a trabajar en la estrategia para salir a la cancha del barrio Quintu Panal. “La idea es ir a buscar los tres puntos. No vamos a conformarnos con el empate. Vamos por una victoria y va a ser un partido muy importante donde nos vamos a jugar una final más”, afirmó el delantero, entusiasmado con hacer un buen papel en el Maiolino.

Goles son amores

Desde que llegó Landeiro, Huguito no abandonó la titularidad y marcó tres goles en los últimos tres partidos como local. Ahora buscará extender la racha en condición de visitante.

“Estoy contento en lo personal porque el técnico me dio la confianza que necesitaba y los goles se están dando. Obvio que estaría más contento si hubiéramos ganado el sábado, pero trataremos de seguir marcando y que esta vez sirva para ganar”. Al Depo ya le convirtió en dos oportunidades, ambas en La Chacra, y ahora irá por su debut en las redes del Naranja. “Quién te dice, ojalá el miércoles pueda convertir allá”, se esperanzó el goleador.

Con respecto a los competidores de la reválida, que al momento tiene al Albirrojo como único líder, el atacante opinó: “Está todo muy parejo en la zona y ojalá que siga así, que nosotros podamos sumar de a tres y los que vienen abajo dejen puntos en el camino”.

El objetivo claro es salvarse del descenso y, si bien se dejó pasar una chance importante el sábado, mañana habrá revancha desde las 21.30. “Vamos a ir en busca de los tres puntos para acomodarnos bien ahí arriba y tratar de olvidarnos del descenso”, concluyó el goleador del Rojo que se ilusiona con más.

Hoy el Coco define el equipo

Esta mañana Diego Landeiro terminará de definir los once que estarán de entrada en Roca. Por lo pronto, todo indica que el capitán Manuel Berra se recuperó bien de una contractura y volverá al once inicial en lugar de Dante Zúñiga. La otra duda será el reemplazante de Gonzalo Lucero, expulsado ante Belgrano. El que pica en punta es Carlos Fondacaro, aunque Coco lo terminará de definir hoy en la práctica. El resto serán los mismos que jugaron el último sábado.

Fernández: “A los rivales les cuesta nuestra cancha”

El capitán del Deportivo Roca, Fernando Fernández, es consciente de que su equipo tiene cierta ventaja en su cancha y así lo muestra la estadística. De todas formas, también sabe que el Rojo conoce el terreno y considera que será un partido parejo.

“Los resultados que conseguimos en nuestra cancha gran parte tiene que ver el campo de juego, que es diferente a los que uno se enfrenta habitualmente. A los rivales les cuesta. De todas formas, Independiente ya ha jugado varias veces acá y los últimos partidos se han hecho muy parejos”, analizó el experimentado volante que supo vestir la camiseta albirroja entre 2007 y 2009.

Duelo clave

El Depo, que viene de caer por la mínima ante Maipú en Mendoza mantiene como objetivo principal la permanencia en la categoría. Por eso el capitán sabe que será un duelo clave ante el Rojo. “Va a ser un partido duro por las circunstancias de los dos. Sabemos que de ganar sacaríamos una ventaja importante en puntos y ellos saben que si suman de a tres nos achican bastante”, consideró Fernández.

“Nosotros a lo que apuntamos es alejarnos de la zona del descenso. Después si se da clasificar con el correr de los partidos bienvenido sea, pero ahora queremos salir rápido de la zona baja”, agregó.

Con respecto al partido que se les escapó en Maipú, el mediocampista contó: “Hicimos un gran desgaste, lo aguantamos bien, pero nos vinimos con mucho fastidio porque un error nos dejó con las manos vacías”.

Ahora, el Naranja saldrá a hacer su juego ante los neuquinos y buscará ser protagonista frente a su gente para despegarse, aún más, en los promedios. “Tenemos que salir a aprovechar la rapidez que tiene nuestra cancha y los jugadores veloces que tenemos. Hay que estar ordenado porque sabemos la clase de jugadores que tiene Independiente que son muy buenos técnicamente y no podemos descuidarnos atrás”, analizó el emblema.

Roca, con tres puntos, está en el lote de segundos a sólo uno del líder neuquino.