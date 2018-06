El ex de Fernanda le pidió que mienta. Una huella complicó a Castillo.

Hernández quiso crear una coartada con otra ex pareja

Agustina Benatti

Neuquén.- “Una vez me llamó (Luciano) y me dijo que, si hablaba, diga que estaba conmigo el Día del Amigo”, sostuvo en su declaración una ex pareja de Luciano Hérnandez, quien mantuvo una relación con Fernanda y es uno de los cinco acusados por su asesinato y el de su bebé.