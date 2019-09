Hernández reelecto en la Federación de Productores

Las cámaras díscolas, lideradas por Horacio Pierdominicci y Carlos Zanardi, aseguran que la mayoría de las cámaras no cumplía con los requisitos que marca el estatuto para participar de la elección. Como la votación no es directa, sino a través de las agrupaciones locales, los chacareros estiman que esas ciudades no podían tener electores.