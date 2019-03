Carlos Berrutti, papá de un alumno de la escuela, dijo que transitan 1240 alumnos cuando el plan original era para un cupo de 770 alumnos.

Baños-epet-8.jpg

"No hay capacidad para tantos chicos, no hay salidas de emergencia, no hay matafuegos, no hay suficientes sanitarios", detalló el hombre en comunicación con LU5. También manifestó que hay problemas con el techo de la sala de informática, donde cada vez que llueve deben retirar los equipos.

"Es unánime la decisión de los padres de no mandar a los chicos a taller, y los docentes están exponiéndose a situaciones de alto riesgo", expresó Carlos.

Docentes, padres, madres y estudiantes realizaron este viernes un reclamo en el edificio educativo, mientras que otro grupo se reunió con autoridades en el Consejo Provincial de Educación (CPE). Según indicó el papá, la respuesta fue que "están en una etapa de análisis para evaluar cuáles van a ser las medidas que van a tomar".

Por último, el hombre denunció que "estamos en una provincia en la que sabemos que hay recursos económicos palpables y en forma constante, y no hablamos de obras faraónicas".

Taller-epet-8.jpg

