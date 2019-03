"No pasa por un problema de pintura. Hay problemas de electricidad, de gas, los baños no están en condiciones y los docentes no tienen uno propio, la cocina industrial no entra en la cocina porque el espacio es muy chico. La escuela no está en condiciones", detalló Nadia, mamá de uno de los nenes, a LM Neuquén.

cocina-escuela.jpg

Los padres y madres se reunieron en el CPE alrededor de las 13 de este jueves para reclamar respuestas y finalmente firmaron un acta de compromiso con las autoridades para que se concreten las obras necesarias.

"Mañana van a ir para hacer un informe sobre los arreglos que faltan y les van a decir en cuánto tiempo empezarían las clases", indicó Emiliano Garay, secretario general de ATEN Centenario.

Escuela-360.jpg

"No nos queda otra, más que seguir esperando. Es lamentable", expresó indignada Nadia, quien remarcó que desde la comunidad educativa vienen con reclamos permanentes ya que, el problema de fondo, es que la escuela no cuenta con un edificio propio, por lo que durante la reunión también reclamaron por un terreno para su construcción. Aseguran que el tenía asignado fue tomado.

Escuela-360-(2).jpg

