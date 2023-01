Hiroki: las cámaras no detectaron al puma, pero sí encontraron un animal inusual

Ante la falta de noticias del puma suelto en la península Hiroki , el personal de Fauna de provincia y el equipo de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad siguen sumando estrategias para tratar de atrapar el animal y trasladarlo. Las jaulas y las cámaras que se activan por movimiento no lograron el cometido de hallar al felino, pero sí dieron otros resultados: se atraparon perros, gatos, chimangos, jotes y, ahora, también pudieron dar con un gato montés.

Si bien en las últimas semanas se inauguró allí un parque ribereño, lo que motivó a muchos neuquinos a caminar por los senderos, el ingreso peatonal no intercedió con la conservación del área. Así, al menos, parece haber quedado demostrado con la presencia de un puma y, ahora de un gato montés, que encontraron en ese ambiente un hábitat propicio para alimentarse.

El lunes pasado, el personal de la Municipalidad había detectado dos tipos de huellas. Pudieron identificar claramente unas como las de un puma adulto, aunque encontraron otras huellas más pequeñas que no pudieron clasificar de forma certera. Baggio detalló que el viento y la lluvia de los últimos días habían borrado esos registros, que daban señales confusas para identificar al animal. Así, se había barajado la posibilidad de que el puma estuviera acompañado por una cría.

Ahora, y tras el registro de las cámaras de un gato montés, se considera que las huellas sin identificar podrían pertenecer a este felino. Sin embargo, esto no fue confirmado por los especialistas en fauna.

Como no se detectaron más huellas del puma en los últimos días, existe la posibilidad de que el animal se halla ido por donde llegó ante la falta de alimento suficiente en la península Hiroki. "Si bien la península cumple las condiciones territoriales para que el puma resida ahí, no tiene las condiciones alimenticias", dijo el subsecretario. Agregó que podría comer cuises u otros animales de este tipo, pero no en la cantidad suficiente para sus requerimientos.

Otra posibilidad es que las tormentas hayan borrado otra vez las huellas del felino. Por eso, desde Fauna van a ingresar esta noche al sector con equipos de cámaras infrarrojas que detectan las temperaturas. De esta manera, buscan dar con el puma, ya que es un animal de hábitos crepusculares o nocturnos que podría esconderse durante el día.

Los trabajos se van a repetir a lo largo del fin de semana, reforzados por todos los sistemas que ya están desplegados. Es decir, las cámaras que detectan movimiento y que están fijas las 24 horas, también las trampas jaulas y las jaulas con cebo vivo en las que, por ahora, sólo pudieron atrapar perros callejeros y otros animales.

Baggio agregó que el próximo lunes van a analizar los resultados para determinar cómo seguir. Si bien existe la posibilidad de que el puma se haya retirado, el subsecretario aclaró que los turistas y vecinos que disfrutan de la península Hiroki no pueden convivir con un animal de ese tipo. Por eso, hasta ahora el espacio recreativo sigue cerrado para los visitantes.