Hisopados: el nuevo y costoso problema para River

Como si no fueran pocas las complicaciones que se le generaron a River por la no habilitación de su estadio en Ezeiza, que lo obliga a conseguir recinto en tiempo récord, surgió otro gran dolor de cabeza. Un trastorno en cuanto a logística y dinero. Hablamos de los hisopados . Al pasarse al martes el encuentro, los testeos actuales perderán vigencias para ese día. ¿A repetirlos?

El Millonario va a jugar ante Banfield el martes por la noche en un estadio que aún no se confirmó. Sin embargo, el plantel de Núñez atraviesa la dificultad de los hisopados. La delegación de Núñez se sometió a testeos de PCR el pasado viernes por la tarde. Para poder jugar el domingo y tener resultados que no sean de más de 36 horas antes del encuentro oficial.

Pero, con la novedad de que el partido será el martes, estos resultados ya no sirven. Porque pasarán más de 36 horas, justamente lo que la Liga Profesional no permite. ¿Qué debe hacer el club? Tanto el Millo como el Taladro tendrán que definir qué sucede. Pero lo cierto es que al tratarse de un tema de salud. los hisopados deberían volver a realizarse para que no existan riesgos.

No obstante, la realización de estos parece que no es el problema. Sino que se debe a los gastos económicos que tiene cada equipo para la realización de hisopados. Ya que al no ser personas con síntomas, los jugadores y cuerpo técnico deben abonar los testeos. Claramente un gasto que para River sería altísimo y lo puede poner nuevamente en una situación compleja.

¿Qué va a suceder? La respuesta no existe por parte de la Liga Profesional ni de la institución. Ya que tampoco hay estadio confirmado, por lo que el debut del Millo y Banfield en la Liga es cada vez más difícil. El martes debería ser el encuentro a las 21 horas con localía correspondiente a River. Pero el Monumental hasta el próximo 2021 no estará habilitado para partidos oficiales.