Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio: los astros revelan para ti éxitos en temas de educación superior. Esto podría significar que inicias una carrera universitaria o recibes tu título.

Cáncer | Del 21 de junio al 21 de julio: si tienes previsto un viaje en familia, toma todas las precauciones. Busca un lugar que no represente un peligro para los niños, según el horóscopo de hoy.

Leo | Del 22 de julio al 23 de agosto: no hables de dinero o cosas importantes con personas en las que no confías. Es el momento oportuno para poner en orden tus asuntos y disfrutar tu vida en el amor. En relación al trabajo, te enfrentarás a grandes cambios, pero no dejes que eso perturbe tu tranquilidad y estabilidad. Todo estará bien.

Virgo | Del 24 de agosto al 22 de septiembre: vas a recuperar un dinero que habías prestado hace mucho tiempo. Además, recibirás buenas noticias y sacarás adelante un trabajo que estaba en peligro.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre: según el horóscopo, estás dando pasos concretos en un camino que te conducirá al éxito laboral. Demuestra de lo que eres capaz, tus jefes te estarán observando.

Escorpio | Del 23 de octubre al 22 de noviembre: los inconvenientes personales serán obstáculos momentáneos, no entres en pánico.

Horóscopo.jpg Horóscopo: predicciones de los astros para este domingo

Sagitario | Del 23 de noviembre al 21 de diciembre: trata de dar amor y recibirás la respuesta que necesitas de la gente a tu alrededor. Los astros indican que llegó el momento de embellecer tu hogar.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 20 de enero: pareciera que recibes noticias de un antiguo novio o expareja. En otro orden de ideas, este mes será el inicio de un período de mucha creatividad, aprovéchala.

Acuario | Del 21 de enero al 19 de febrero: no te impacientes por lo que no puedes resolver ahora, tarde o temprano lograrás tus objetivos. Aprende a relajarte y verás lo bien que te sentirás durante este mes.

Piscis | Del 20 de febrero al 18 de marzo: evita el tono irónico, no conviertas tu conversación es una retahíla de sermones. En el amor, deja que sea tu corazón el que decida.