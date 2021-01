Horóscopo: predicciones de los astros para este martes

Tauro | Del 20 de abril al 20 de mayo: no renuncies a ese rato que has propuesto para ti, no puedes enfocarte únicamente en el trabajo. Debes disfrutar de tus familiares y amigos porque no sabes cuándo será la última vez. En el amor, en las próximas semanas vas a coincidir con una persona que marcó tu vida en el pasado y podría invitarte a salir.