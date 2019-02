En una hora, el joven le robó todo y la bloqueó para no ser encontrado.

“Tuvo tiempo de elegir lo que me robó, tenía todo planificado”, sentenció angustiada Denis, una joven de 25 años que hospedó a un conocido de una amiga porque no tenía dónde dormir y este le desvalijó la casa. En el lapso de una hora en que ella se ausentó, no sólo desapareció el mochilero invitado, sino también 10.500 pesos, instrumentos musicales y notebooks.