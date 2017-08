Hotel pedía a clientes judíos que se ducharan para entrar a la pileta

La directora del lugar pretendió recordar las normas de higiene, pero apuntó contra los clientes “judíos”, tras recibir quejas con respecto a dos jóvenes que habían entrado a la pileta sin haberse duchado. “A nuestros clientes judíos, mujeres, hombres y niños, por favor tómense una ducha antes y después de nadar. Si no respetan esta norma, nos veremos obligados a cerrar la piscina para ustedes. Gracias por su comprensión”, decía el cartel. Tras la polémica, la administradora dijo que no hubo un objetivo antisemita: “Tenemos muchos clientes judíos y me di cuenta de que algunos no se duchaban antes de ir a nadar”.