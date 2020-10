Hoy: Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil

Es preciso destacar que África Subsahariana es el lugar con mayor índice de mortalidad de infantes en el mundo. Uno de cada 12 niños muere antes de los cinco años de edad, por ello, el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, es aún más relevante.

Vale la pena acotar que desde el año 1.990, se han hecho grandes esfuerzos en reducir la mortalidad de infantes, sin embargo, no es suficiente. Ente los recursos sencillos que se han utilizado para evitar esta problemática mundial, incluyen:

Atención especializada en la etapa prenatal, durante el parto y en la etapa postnatal.

La lactancia materna.

La inmunización.

Mosquiteras.

Agua y saneamiento.

Terapia de rehidratación oral para combatir la diarrea.

Antibióticos para la neumonía.

Suplementos nutricionales y alimentos terapéuticos.

Save the Children Fund, comúnmente conocido como Save the Children o Save the Children International, es una organización no gubernamental internacional que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez.​

Mediante su página web, Save de Children exponen que hacen "todo lo que sea necesario para lograr que todos los niños, cada día y cuando ocurre una emergencia, puedan cambiar sus vidas y el futuro que estamos construyendo juntos".