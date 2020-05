Ignacio Zabert: "Hoy hay más alergias que problemas respiratorios"

De todos modos, reafirmó que la estacionalidad no está vinculada con la presencia del coronavirus, sino con la posibilidad de que exista mayor o menor distanciamiento. Además, advirtió que los pacientes asmáticos no deben suspender la medicación pero sí evitar las nebulizaciones en medio de la pandemia, dado que este procedimiento favorece la propagación del virus.

¿Cómo impacta el COVID-19 en medio de otras enfermedades respiratorias?

Sin coronavirus empezamos a entrar en el inicio de una etapa donde el invierno hace que estemos un poco más hacinados, lo que origina que se favorezcan las enfermedades respiratorias y el inicio de otras infectocontagiosas y crónicas. Con esta premisa, el COVID tiene una mutación genética y un impacto mayor en la población adulta, es altamente transmisible y no tiene esta correlación anual de invierno-verano.

¿La cuarentena sigue siendo la única herramienta?

Hay estudios que muestran que en los niños el virus no sería de alto impacto y con dos escenarios posibles: el de no tomar ninguna medida o sí hacerlo. Y se llegó a la conclusión de que si se hace esto de evitar circulación, home office y demás medidas, el pico de la epidemia no llegaba y la curva se achataba. Habiendo dicho esto, avalaría lo que está sucediendo con la cuarentena que se está realizando acá. Es correcta y es la forma acorde a la poca evidencia científica que hay, porque el COVID-19 es una enfermedad nueva. Y otros países que lo hicieron de esta forma obtuvieron resultados similares, como Japón, donde apenas vieron crecer esto se tomaron medidas muy fuertes respecto del distanciamiento social.

¿Qué esperan que ocurra con el frío?

La estacionalidad no está relacionada con la presencia del virus, que subsiste tanto en el calor como en el frío. Lo que sí ocurre es que en épocas más calurosas uno tiende a estar más afuera, entonces de por sí existe mayor distanciamiento entre personas. En el invierno se está adentro, en un espacio más confinado, con más gente, y eso es propicio para el contagio de todos los virus, como el de la influenza. Por eso las alarmas se encienden más en el invierno, donde hay mayor facilidad de transmisión, en este caso ahora con el COVID-19.

¿La cuarentena va a favorecer que no se propaguen las otras infecciones respiratorias?

Esas medidas de distanciamiento, el reducir la circulación, no van a hacer desaparecer el virus; va a estar y posiblemente haya un impacto mayor. La idea es que la curva se mantenga. Es efectivo el distanciamiento, de eso no hay duda.

¿Entonces hay que seguir sí o sí con estas medidas preventivas?

Es difícil de responder eso, sin duda la distancia social beneficia para la no transmisión de otros virus, pero no tendría sentido si en el medio no está el COVID. La lógica es continuar con estas medidas, que van a servir también para frenar el contagio de otras enfermedades. Pero también hay que entender que es difícil mantener esta situación de aislamiento estricto mucho más tiempo.

¿La no vuelta a las clases puede ayudar a que haya menos contagios?

Sí. Y tiene lógica la no vuelta a clases porque los chicos son asintomáticos pero transmiten el virus y lo pueden hacer a pacientes de riesgo o a personas mayores. Por eso la no circulación de los chicos favorece la no dispersión de este tipo de enfermedades.

¿Ya empezaron a aparecer enfermedades respiratorias con las primeras bajas de temperatura?

Hoy no se está viendo gente con síntomas pero sí alergias por los cambios bruscos de temperatura, y las medidas que tomamos de forma preventiva es que todos los síntomas compatibles con coronavirus como fiebre, dolor de garganta o dificultad respiratoria no se abordan si no es por consulta telefónica. Pero todavía no han aparecido, al menos donde yo atiendo, casos de esto tipo ni compatibles con los síntomas del COVID-19.

¿Qué pasará y qué precauciones deben tomar los asmáticos?

Las recomendaciones en medio de toda esta situación generada por el COVID es que las personas que estén bajo tratamiento de asma no suspendan la medicación, que tomen medidas preventivas como la vacunación antigripal. Y otra indicación que es importante transmitir es que durante la pandemia la nebulización no es el mejor método para tratamientos, ya que favorecería la dispersión de los virus. Lo recomendable es que utilicen aerosol, continuar con la medicación habitual y tomar medidas preventivas, tanto por el coronavirus como por la época del año que se nos aproxima.

