"Llevo 36 años en esta profesión. Nunca jamás jorobé a un abogado para nada, pero hasta acá llegó mi amor. Basta, me cansé. Me cansé que hablen de mi, de que se toque a mi familia", exclamó.

"Acá hay una historia donde supuestamente hay dos protagonistas: uno muerto y otro vivo. Nunca nadie me llamó para pedir otra versión", indicó antes de manifestar su enojo con Carlos Monti, quien dio la noticia en Pamela a la tarde.

"Hay un conductor que hace rato que la tienen conmigo. Hizo un amague antes de que termine la temporada. Mi hermana me dijo que le mande carta documento... Y yo no jodo a nadie", dijo molesta.

"Atrás de esto debe haber algo, más allá de que rinda a nivel mediático", advirtió.

Sobre los dichos de la viuda de Disi, expresó: "A la señola se la contaron cambiada. Pero si ella quiere creer la versión cambiada, allá ella".

"Yo no me voy a hacer cargo de los mambos y las inseguridades del resto, bastante tengo con las mías2.

En cuando al incidente que protagonizó en Carlos Paz, cuando Elvira la increpó, precisó: "Yo no sabía que iba. Yo tuve otro episodio en otra oportunidad no me la quería ni cruzar porque no la quiero ni ver. Yo fui a una escena con mi elenco", aclaró. "Allá ella con su verdad", insistió.

LEÉ MÁS

Oscuro culebrón

Yanina Latorre: "Hablá de los cuernos que vos te comés"