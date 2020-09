Los incendios que azotan las sierras de Córdoba dejaron imágenes impactantes en las últimas horas, entre ellas un video en el que se puede ver cómo un grupo de bomberos atraviesan un túnel de fuego con un vehículo, en Villa Giardino. El episodio ocurrió durante la tarde de martes y afortunadamente los bomberos no resultaron heridos y el vehículo no fue dañado.

Luego de girar a la derecha, la camioneta retoma el camino libre de llamas. Sobre el final del registro se puede escuchar el grito de alivio de uno los brigadistas.

"El fuego venía de norte a sur y, en un momento, por la intensidad del viento, nos gana y quedamos atrapados en ese túnel de fuego , como se ve en el video", relató el bombero Carlos Pérez, quien manejaba la camioneta.

Impactante video: bomberos atraviesan un túnel de fuego

"La única vía segura era atravesar... Si bien era un riesgo, se tomó...Nosotros estamos bien", remarcó en diálogo con PLX Pulxo 95.1. Tras contar que se desplazaba con una Toyota Hilux, Pérez sostuvo que no había forma de combatir las llamas desde el vehículo. "Era demasiada la intensidad, demasiada rápida la propagación y era mayor el riesgo exponer la gente a semejante incendio, que atravesarlo", dijo.

Consultado por el calor de las llamas al pasar el túnel, el bombero señaló: "Sí, se siente por más que haya sido en corto plazo y la estructura del vehículo lo transmite".

"Éramos cinco en la unidad, a cargo de la oficial López, es la que me alienta para que no le afloje. Es muy buena compañera, no nos dejó dudar ni un segundo", precisó Pérez. "Hemos recibido comentarios de todos lados. No sabemos cómo se compartió y cómo se hizo viral tan rápido", agregó en alusión al video.