Importante: tips para el adecuado uso del barbijo

"Si estás en la calle, definitivamente no debes mover el barbijo y volvértelo a poner", advirtió Shan Soe-Lin, catedrática del Instituto Jackson para Asuntos Globales de la Universidad de Yale. "Si estás tomándote la molestia de usar un barbijo, dejátelo puesto", insistió. Aquí, algunas indicaciones:

• NO uses el barbijo debajo de la nariz.

• NO dejes expuesta la barbilla.

• NO uses el barbijo flojo, no dejes espacios a los lados.

• NO uses el barbijo de tal forma que solo te cubra la punta de la nariz.

• NO estires el barbijo y lo dejes debajo de la barbilla para descansar de él mientras permanece en tu cuello.

El que vive en un departamento, es preferible que se pongany se quite el barbijo dentro de su hogar. Los ascensores y las escaleras pueden ser áreas de mucha contaminación. Hay que lavar y secar el barbijo de tela a diario, y mantenerlo en un lugar limpio y seco. Y no hay que confiarse por tener una falsa sensación de seguridad.

