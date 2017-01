In English

Buenos Aires.- Luego del éxito de El clan, Pablo Trapero se prepara para jugar en las grandes ligas del séptimo arte. El director rodará en Europa y en inglés Thin Skinned Animal, la remake de El profesional, la mítica película que protagonizó Jean-Paul Belmondo en 1981.

“La película la producirán Studiocanal y Working Title. Todo lo que tiene que ver con la adaptación de la novela al guión lo hace el guionista, yo lo que hago con él es darle forma a ese guión, diciéndole lo que me gustaría hacer como película. Empecé a trabajar por abril, mayo”, contó sobre su nueva obra, al tiempo que anticipó: “Es sobre un tipo privado que da servicios a un gobierno. Tiene algo clásico del filme de espías, de Hitchcock: nadie sabe qué está pasando realmente. Hay varias líneas de tiempo, pero la principal es presente, que va a ser 2018 si filmamos este año. Es mezcla de peli de espía y melodrama”. “Es imposible olvidarse de El profesional, sobre todo porque entre las cosas más emblemáticas que tiene es la música de Morricone, a quien mi deseo es pedirle que componga la banda de sonido de mi película”, añadió.

Trapero señaló que a fines de febrero estaría cerrando el casting -será multiétnico- y que grabará en Berlín, Londres, Afganistán y Kirguistán.

Por otro lado, el director tiene otro proyecto en danza, también en inglés, que rodará en Los Ángeles y Nueva York. Se trata de The Man in the Rockefeller Suite. Producida por 20th Century Fox, una realización basada en hechos reales que relatará la historia de un impostor que logró escalar posiciones en Wall Street haciéndose pasar por un miembro de la multimillonaria familia.

El trampolín

Los proyectos se activaron después del León de Plata en Venecia como mejor director por El clan y el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. “Cambié de agente en los Estados Unidos, y te presentan gente, vas a reuniones y a la semana te empiezan a llegar pilas de guiones”, comentó Trapero y añadió: “Estoy contento, son proyectos que me gustan. Mi mayor desafío es cómo salir a hacer una película en un mundo que no es el mío, y estar seguro de que puedo traducir algo de lo que sé hacer”.

Éxitos: Trapero se destacó con Mundo grúa, El bonaerense, El clan, Carancho y Leonera.