En la cinta, las escenas de alto voltaje no faltan. A diferencia de El hilo rojo, donde la actriz tenía sexo con Vicuña, la nueva producción tendrá al actor chileno manteniendo relaciones con Justina Bustos.

Luego de la proyección para la prensa, que se dio el último lunes, la China confesó que no quiere ver la escena de sexo que tiene su pareja. “No me encanta. Es mentira que a nadie le importa. Es incómodo. Uno entiende que es el trabajo y que a uno también le toca hacerlo, pero no está bueno que se estén chapando a tu novio delante tuyo. Supongo que cuando empiece la escena le voy a decir que me apriete la mano y yo miraré el celular, algo. Sé que es cortita. Así que le voy a pedir algo al mozo, pochoclos, ¡algo! Me voy a levantar a hacer pis. Prefiero no ver, no saber cuándo la filmaron, cuánto tardaron, cuántas veces la repitieron”, comentó la actriz.

Paula, personaje de Suárez, también tiene una escena muy hot. Sobre su sensación, contó que “la escena fue terrible” y hasta “le dio miedo”. “En la segunda peli (por El hilo rojo) ya estaba pensando hasta dónde era el plano, porque estaba en cul... La gente se imagina que es bueno cuando tenés una escena de sexo. La gente tiene otra imagen y en realidad es una mierda hacer esas escenas, porque te están midiendo la luz, vos en cuatro, hay mucha gente. Esta escena es terrible, pero el equipo era súper respetuoso”, reveló la actriz.

“Chiste boludo”

Sobre el rumor que se instaló que sentencia que las mujeres de los actores dicen que no quieren que sus parejas trabajen con la ex de Nicolás Cabré, la rubia dijo que “se la bajan”.

“Es un chiste muy boludo. Creo que las mujeres tenemos que querernos y ser seguras de nosotras mismas, es como un chiste estúpido. No sé, me la baja ver a una mina haciendo ese chiste. Es como ‘qué poco te querés’, es esa la situación. Pero bueno, si es humor, está todo bien”, concluyó la actriz.