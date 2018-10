Fuentes policiales revelaron a NA que el sujeto fue identificado como Ricardo Costa, un mecánico de 37 años, mientras que la mujer es Nélida Acha de 72.

El hombre se filmaba insultando a su madre, quien tiene algunos problemas neuronales y a quien se la ve asustada y tapada en la cama, mientras celebraba la destrucción hecha en la vivienda. En ese sentido, numeraba los objetos que le rompió a la señora, entre ellas muebles, pava, vidrios.

"Se lo rompí porque la señora me putea y no sé por qué lo hace", sostuvo el sujeto durante su filmación.

El video se viralizó en las redes sociales y provocó la indignación de vecinos, quienes radicaron la denuncia en la comisaría de la Mujer de Berazategui.

Allí los efectivos ordenaron que un médico revise a la anciana y según los resultados, ella "no presenta lesiones y no se encuentra en tiempo y forma, respondiendo con incoherencias a las preguntas realizadas, encontrándose bajo efectos de ansiolíticos por lo cual no se encuentra en condiciones de declarar".

Además, se ordenó que el hijo se retire de la vivienda -se habría ido a la casa de otro familiar-, mientras que su madre fue entregada para que sea cuidada por un familiar que "vele por su integridad".

Asimismo, la anciana fue contenida por los vecinos y el personal policial.

