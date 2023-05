"El tema acá se está poniendo complicado porque no hay buena fe ni buena predisposición. Cortaron internet para que nos vayamos, cerraron la calefacción y quieren que nos vayamos con la bebé para afuera cuando no tenemos lugar adonde ir. Acá estamos viviendo esta situación... nos parece una falta de respeto", expresó Sebastián, un neuquino que reside en Moquehue.

Sebastián y su familia quedaron varados del otro lado del paso Icalma, junto con otros pasajeros argentinos y chilenos. No pueden cruzar la frontera y regresar a sus casas.

Durante la tarde de este miércoles, hicieron correr la voz por distintos medios de comunicación para que los ayuden. "No nos dejan pasar para el lado argentino. Ni podemos volver. Nos dicen que tienen órdenes (supuestamente de Gendarmería) de no dejar pasar a nadie. Pero el sitio web dice que el paso está abierto", se quejó.

En un video casero filmó la fila de vehículos varados. Hace frío, el cielo está cubierto, se viene la noche y no tienen escapatoria. La situación es por demás preocupante teniendo en cuenta que hay menores de por medio. Sebastián, sin ir más lejos, está con su bebé de dos meses. "No nos dejan pasar, pero la nieve no llega ni a los cinco centímetros", advirtió.

Temporal de nieve en la cordillera

Cuál es la situación de los pasos fronterizos

Mientras tanto, desde la Dirección Nacional de Migraciones se recordó a la población consultar antes de viajar cuál es la situación de los pasos fronterizos y las rutas, teniendo en cuenta que este jueves inicia un nuevo fin de semana largo.

Durante la jornada de este miércoles, el paso Cardenal Samoré permaneció abierto, aunque solo para vehículos particulares y colectivos. En cambio, Pino Hachado estuvo cerrado debido a la gran cantidad de nieve acumulada y la presencia de hielo en la calzada, lo que tornaba muy peligrosa la circulación de los vehículos. "No cierra Migraciones ni la Aduana, lo cierra directamente Vialidad", advirtió el delegado de Migraciones en Neuquén, Gustavo Sueldo.

No tenía conocimiento de la situación de los varados en el paso Icalma. Pero el reporte que recibió del lugar indica que el tránsito iba a estar cerrado durante toda la jornada por intensas nevadas en el sector alto y por congelamiento de la ruta.