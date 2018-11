Inmobiliaria puso fotos hot para promocionar una casa

Estados Unidos. Una vendedora de una inmobiliaria de Texas no le encontraba la vuelta a una propiedad que tenía. Hacía más de un mes que estaba publicada pero no tenía interesados, ni siquiera gente que le prestara atención, posiblemente porque la ciudad de Conroe, al norte de Houston, fue una zona muy afectada por el paso del huracán Harvey. Eran tres habitaciones, un patio cerrado, pisos de madera y una cocina de concepto abierto. Para Kristin Gyldenege, la vendedora, era ideal para una pareja. Entonces, pensando en cómo despertar interés, tuvo una idea un tanto particular: convocó a dos modelos, una mujer y un hombre, a quienes fotografió en poses hot en varios lugares de la casa que pasaban inadvertidos a los ojos de posibles interesados en esta propiedad tasada en 230 mil dólares. Y logró su objetivo, porque las sensuales fotos de esta pareja despertaron las ganas de los usuarios de verlas y, de paso, ver la casa… El fin justifica los medios versión 2018.