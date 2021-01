Instagram: Kim Kardashian supera los 200 millones de seguidores

Kim es ahora la miembro más popular de su familia en Instagram. Usando Instagram el domingo, Kim compartió una instantánea chisporroteante de sí misma con una dulce leyenda: “200 MILL, muchas gracias por el amor”.

La separación de Kanye y Kim

En este momento la socialité atraviesa un difícil momento personal pues se está divorciando del rapero Kanye West tras casi 6 años de matrimonio y cuatro hijos.

Versiones de fuentes cercanas a la pareja señalaban que ellos no estaban viviendo juntos sino que West se había trasladado a una propiedad de la pareja en Wyoming. “Kim consiguió que Kanye fuera allí [Wyoming] para que pudieran vivir vidas separadas y arreglar las cosas en silencio para separarse y divorciarse. Ella ha terminado ”, dijo otra fuente consultada por Page Six.

La empresaria sigue con sus hijos y el resto de la familia en California.

Una de las razones de la separación de la pareja sería precisamente que Kim Kardashian se cansó de las "decisiones locas" de su esposo. Wasser también colaboró a Kardashian en su separación del jugador de baloncesto Kris Humphries.

Kim aún no ha llenado los papeles del divorcio y parece que no tiene apuro en llenar los papeles del divorcio con Kanye pues aún no ha formalizado los documentos.