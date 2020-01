Instan a los bancos a exigir el libre deuda alimentario antes de otorgar préstamos

Desde la oficia enviaron una serie de notas a unos 10 bancos que operan en la zona y estiman que en un plazo de dos semanas van a pedir audiencias para avanzar en el proceso y comprometerlos a fomentar el pago de las cuotas alimentarias. De este modo, la solicitud de créditos se suma a otros trámites que requieren la presentación de este libre deuda, como la solicitud del carnet de conducir o la aplicación para convertirse en candidato a un cargo electivo.

Comelli recordó que hay unos 600 deudores con sentencia pero el número es aún mayor porque hay muchos casos que no llegan a esta instancia o que, incluso con sentencia, no están inscriptos en el registro porque no se hizo la solicitud a través de un juez. "Hay otros que acuerdan con sus jefes para cobrar una parte en blanco y otra en negro con tal de pagar menos, y esos casos no aparecen en los registros", detalló.

En ese contexto, desde la Subsecretaría impulsarán una serie de jornadas en Neuquén y el interior de la provincia que comenzarán en marzo y que buscan que todas las familias conozcan los derechos de los niños y obligaciones de los padres en torno a la cuota por alimentos.

Por otro lado, también se iniciaron pedidos ante la AFIP para contar con la información que dé cuenta de si los deudores iniciaron nuevas actividades y si cuentan con una condición económica diferente que les permita hacer frente a sus obligaciones para con sus hijos.

LEÉ MÁS

Comenzaron a restaurar las obras del MNBA afectadas

El precio de la ropa, el que más subió en 2019: 80%