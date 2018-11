Internaron a Cacho Castaña y preocupa su estado de salud

Por otro lado, el popular cantante fue noticia en las últimas horas debido a que el Instituto de las Mujeres y el Inadi lo denunciarán por sus declaraciones en un programa radial, en el que sostuvo que a las “minas hay que voltearlas, no que se peleen”. “Me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a las minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen; que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besan y todo”, había dicho Cacho.