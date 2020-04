Internaron a toda la familia del paciente positivo de Cutral Co

En el audio, de 55 segundos, la mujer se muestra completamente triste al conocer que tiene coronavirus. Sin embargo, aclara que aún restan los exámenes de sus hijos y que teme por ellos.

“Me informaron del hospital que a mí me dio positivo. Pero mientras yo no levante fiebre, estoy bien. Mis nenes están llorando, yo no sé qué hacer. Estoy desesperada. Mi hermano se fue a su casa porque no puede estar acá tampoco. Yo tengo miedo por mis hijitos, que le van a dar los resultados mañana”, se la escucha decir en medio del llanto.

En el informe del sábado del Comité de Emergencia de la provincia, señalaron que en Cutral Co se sumaron cinco casos de coronavirus (de un total de ocho en toda la provincia). Justamente se trata de la familia del primer paciente en la comarca petrolera: una mujer de 41 años, un hombre de 64, un niño de 5, una niña de 9 y una adolescente de 16.

"Todos se encuentran en buen estado, sin complicaciones médicas", indicaron fuentes sanitarias. El primer paciente, en tanto, sigue internado en el hospital de Zapala, que es referente para el centro de la provincia.

Días atrás, y ya con la noticia de que su marido había sido diagnosticado con coronavirus, la mujer denunció que en hospital de Cutral Co no fueron tomados en serio, pese a que llevó a su pareja tres veces, con síntomas del virus. El hombre retornó a la ciudad de la comarca petrolera 25 de marzo, momento en el que comenzó a sentirse mal, pero recién fue internado el 1 de abril.

“Desde el momento que mi marido llegó de viaje, empezó con los síntomas. Fue ahí que lo llevé al hospital. Estaba con mucha fiebre y dolor de garganta. Le pusieron un inyectable y le dijeron que era un resfrío que le había dado con el cambio de clima, por venir del sur”, explicó la mujer a La Voz del Neuquén, sobre la primera visita a la guardia del hospital.

“Ese día, cuando llamé a la ambulancia, vinieron con barbijos y guantes. Entró un enfermero, le puso un barbijo en la boca y se lo llevaron al hospital en ambulancia. Yo también fui pero con mi suegro, pensando en que lo iban a dejar internado por los síntomas que él tenía”, comentó la mujer y aseguró que tras el inyectable lo enviaron caminando a su casa, ya que no pudieron reencontrarse con él en el centro de salud. “No lo cargaron en la ambulancia”.

El hombre siguió con los síntomas hasta el domingo 29, momento en el que volvieron a llevarlo al nosocomio. “Él les dijo que le dolía mucho la espalda y el médico que lo atiende le pone un Diclofenac y le dice que es un dolor muscular. Para colmo el doctor lo reconoce y le dice ‘vos viniste el miércoles y no te dan los días para tener los síntomas del bicho este’, y lo mandaron a la casa”.

Si bien el nuevo medicamento mejoró sus síntomas ese día, el lunes volvió a tener fiebre, dolor de espalda, y además, tos seca. “Mi suegro lo llevó a los consultorios de la clínica Neuquén para que lo vea un doctor. Lo atiende y le da Amoxicilina, Dipirona, Ibuprofeno, Refrianex y un jarabe para la flema. Él me dijo: ‘el doctor tenía más ganas de internarme que otra cosa’”, expresó.

Para el miércoles 1 de abril, el hombre jamás mejoró y mujer terminó llamando nuevamente al hospital, en donde hizo hincapié en que su esposo había regresado de una zona de riesgo, Buenos Aires. “Le dije a la chica que me atendió que mi esposo venía de Río Gallegos, que había estado viajando con gente en el avión de Aerolíneas Argentinas, que había estado en Buenos Aires, que había dormido en el aeropuerto y que en Buenos Aires no les habían hecho control de tomarle la temperatura porque no había ningún protocolo. Después de esperar más de media hora a que me llamen, me dijeron que no se iban a poder acercar porque él ya había ido y no tenía los síntomas y, que además, a él sólo le dolía la espalda”.

Tras algunos minutos, la mujer volvió a insistir y sin rodeos le dijo al personal del hospital. “’Qué van a hacer, lo vienen a buscar o lo llevo por mi cuenta. Porque no lo quiero tener así a mi marido’, les dije y me respondieron que una ambulancia iba a ir a buscarlo”.

Horas más tarde una doctora del nosocomio le informó que su esposo quedaría internado y aislado, pero la situación empeoró horas después. “Me contacté con mi esposo por teléfono a las 16:30 pero a las 8 de la noche que me llama mi suegro y me dicen que lo habían pasado a terapia, lo habían tenido que sedar porque se le había complicado un poco su dificultad para respirar”, resumió.

Desde la dirección del hospital de Cutral Co-Plaza Huincul brindaron su versión sobre lo ocurrido con el paciente positivo que fue detectado días atrás en la comarca petrolera y cuya familia hizo declaraciones públicas en relación a que habían concurrido en numerosas ocasiones al centro asistencial pero nunca lo atendieron de acuerdo al protocolo Covid-19.

"El pasado 25 de marzo la persona solicitó una ambulancia y fue atendida en su domicilio con las medidas de prevención correspondientes. Al momento de la consulta, la persona no presentaba fiebre, solo un cuadro respiratorio, y refirió un antecedente de viaje al sur del país con escala en Buenos Aires (negó haber circulado por la ciudad). De todas maneras, se le dieron pautas de reposo laboral, aislamiento preventivo y que contactara con el sector de salud en caso de levantar fiebre", comentó el comunicado emitido este viernes.

Al ser un caso sospechoso, según la definición vigente que incluye a quienes viajaron al exterior y a lugares como CABA, Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Santa Fe, desde el 27 de marzo debía realizar aislamiento obligatorio más allá de la cuarentena vigente en el país.

Las autoridades sanitarias agregaron que "el 29 de marzo de 2020, la persona consultó por sus propios medios sin solicitar una ambulancia, ni referir antecedente de viaje, por una lumbalgia. Un día después, consultó en un consultorio privado (con barbijo), y solicitó una receta por un medicamento".

El comunicado del hospital de Cutral Co sostuvo que "el 1° de abril de 2020, la persona ingresa a internación luego de ser trasladada en una ambulancia. Es importante señalar que el sector de epidemiología local está en permanente contacto con la familia de la persona, prestando acompañamiento. Además, se realizó la investigación epidemiológica correspondiente".

Aclara además que "actualmente, la persona fue trasladada a la localidad de Zapala por una organización estratégica de polos sanitarios respecto de los casos críticos de Coronavirus (COVID19), lo cual no está vinculado a la complejidad del hospital Cutral Co/Plaza Huincul".

