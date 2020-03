Internet y cuadernillos, la clave para clases en casa

Durante esta etapa sin colegios, las seños armaron y distribuyeron cuadernillos de ejercicios entre sus estudiantes. En algunas escuelas lo hicieron en formato digital y en otras, como fotocopias. También se habilitaron páginas web oficiales con recursos educativos, a las que recurrieron más de 10 mil familias de la provincia solo en los primeros días.

Al margen de ese material, en las redes circularon todo tipo de contenidos, desde viejos cuadernillos escolares para clases particulares hasta manuales de editoriales educativas disponibles gratis en internet.

El inconveniente no fue la falta de material, sino qué hacer con todo eso. “Nosotros nos pasamos lo que encontramos por el whatsapp de mamás y pedimos indicaciones a la escuela para saber si lo estamos haciendo bien o cómo corregir a tu hijo cuando no le sale, porque eso no está en ningún lado”, contó Romina, madre de primer grado del barrio Santa Genoveva.

Gabriela, docente de quinto en el barrio San Lorenzo, indicó que lo central es no desesperar “y entender que esta es una etapa de práctica y de mantener un vínculo escolar”. Relató que, como en muchos barrios, los alumnos “no tienen internet en sus casas, los usan por los datos del celular”, así que tuvieron que dejar los cuadernillos en una fotocopiadora cercana para que vayan ahí.

“También hay papás a los que les cuesta lo digital o ellos mismos no saben leer bien y eso hace que se necesite siempre la mirada del docente, porque no sirve todo para cualquier chico”, enfatizó.

Gisela, docente de apoyo de primer ciclo, advirtió que la clase en casa no se convierta en una experiencia estresante. “No tenemos que retar ni presionar para que los ejercicios salgan, sino dejarlos que jueguen y se tomen su tiempo”, dijo.

Jorgelina Villarreal, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, coincidió en que la mejor “lección” para los papás es estar tranquilos. “Que las niñas, niños y jóvenes resuelvan con las herramientas disponibles y, en lo demás, consultar a los docentes”, indicó.

-> Tres preguntas a la ministra de Educación, Cristina Storioni

1. ¿Cómo piensan la vuelta a la escuela después del aislamiento?

El regreso tiene que tener un espacio de revinculación. Por ejemplo, los nenes de cuatro años de inicial ni siquiera conocieron a su seño, porque en la primera semana son las entrevistas. Entonces, habrá un capítulo de revinculación entre el docente y sus alumnos.

2. ¿Qué encontraron en estos días de educación en casa?

Muchos docentes no están consultando y otros, los profesores sobre todo, usan plataformas de Class Room, que es una herramienta a la que están acostumbrados en secundario. Vamos chequeando y recolectando información.

3. ¿Hay padres que necesitaron ayuda del docente para organizarse?

Sí. Y muchos papás y mamás dicen que mandaron mucha tarea de repente y no, hay que graduar. Todos estamos aprendiendo y a veces nos equivocamos, porque es difícil que la escuela esté en la casa. Por eso, insistimos en las recomendaciones.

