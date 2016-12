Inventan un sistema que les pone melodías a las letras

¿Te sobran palabras pero te faltan melodías? Si en algún momento esto fue un problema que te hizo sentir incompleto musicalmente y necesitaste una ayudita de tus amigos, ahora tendrás un colaborador personal y muy cercano: tu computadora. Sí, una PC (en este caso, un compositor personal). Una estudiante de la Universidad Estatal de San José, California, tuvo la idea: inventar un sistema que convierte tu poesía en una canción pop. Alcanza con aportarle la letra para que la máquina se adapte y haga el resto.

“Estaba estudiando canto mientras hacía mi doctorado en Ciencias de la Computación”, dice Margareta Ackerman, quien desarrolló el sistema junto con David Loker para la consultoría de tecnología Orbitwerks. “Con el tiempo, empecé a pensar en las computadoras como socios creativos y no sólo como herramientas, lo que tal vez podría ayudarme a escribir canciones”, agrega.

El sistema, llamado Alysia, procesa líneas cortas de texto y asocia cada sílaba con una nota musical. Elige el emparejamiento basado en características, incluyendo la posición de la sílaba en la palabra y cómo encajará con las cinco notas anteriores.

Alycia está preparada para escribir partituras de acompañamiento completas o para proporcionar a los músicos una variedad de opciones de melodía para cada segmento de letras, actuando en cierto modo como un coautor de las melodías. Ackerman y Loker, quienes lo desarrollaron para producir melodías pop, aclaran que podría adaptarse perfectamente a diferentes géneros. El sistema utiliza dos modelos, uno centrado en el ritmo y el otro en el tono.

Primero utilizaron el sistema para hacer melodías para acompañar dos conjuntos de palabras, lo que permitió llegar a canciones para letras como “Ahora que te has ido / me acabo de dar cuenta de que estoy solo”. También le pusieron letras como la del clásico de comienzos del siglo XX, “I’m Always Chasing Rainbows”, que popularizara Jude Garland, para ver cómo Alysia podría reimaginarse esa canción en el género pop.

Si bien la idea de automatizar la composición musical no es nueva, “esto es realmente innovador”, afirma el profesor David Cope, de la Universidad de Santa Cruz, quien no deja de asombrarse por cómo Alysia iguala la métrica de las letras con la melodía.

Aún hay mucho por mejorar

Falta mayor armonía

Si bien todos rescatan el valor de la composición de la melodía con respecto a la letra, hay críticos musicales que aseguran que las canciones tienen una “importante falta de armonía”.

Resuelve lo sencillo

La investigadora en aprendizaje de máquinas y música, Rebecca Fiebrink Odit, plantea que esto no soluciona el problema de composición en la gente que quiere escribir partituras y que sólo resuelve la parte más sencilla de la creación musical.

Esto es sólo el inicio

La inventora dice que las canciones no están para un Grammy, pero dice que se puede mejorar.