Starlink ofrece nuevo servicio de internet para autos en Argentina: cuánto saldrá

La compañía, que hoy cuenta con 700 mil clientes en el país, apuesta a un nuevo servicio que promete cambiar la forma de conectarse.

Starlink , la empresa fundada por Elon Musk, consolida su crecimiento en Argentina y proyecta alcanzar el millón de usuarios antes de fin de año. Actualmente cuenta con unos 700.000 suscriptores y, con un nuevo servicio de conectividad para vehículos apunta a crecer aun más.

Argentina representa el 25% del mercado latinoamericano para Starlink y se posiciona entre las naciones con mayor penetración, con un crecimiento semanal de usuarios del 2%.

La compañía de internet satelital eligió al país como primer mercado para el lanzamiento, que será a partir de mayo de 2026.

El nuevo servicio de Starlink

Se trata del Mini X, un producto que combina la antena Starlink Mini con un router Wi-Fi 6, orientado a usuarios residenciales. Para mayo, además, está previsto el lanzamiento del “Mini Car Pack”, enfocado específicamente en el segmento automotor.

Se trata de la comercialización conjunta de dos dispositivos: el kit Starlink Mini —un sistema compacto y portátil de internet satelital— y un adaptador para vehículos que permite alimentar el equipo.

Antena de Starlink en el parabrisa de los autos (3)

Ambos productos estarán disponibles en los retailers que ya comercializan los productos de la firma, a un precio de $299.000, el mismo valor que el Mini X.

Starlink propone más conectividad

El nuevo servicio de Starlink apunta a cubrir un déficit estructural de conectividad en el parque automotor argentino. En el país circulan alrededor de 13 millones de autos particulares, casi 3 millones de vehículos comerciales y unos 300.000 vinculados al sector agropecuario. Se trata de una flota amplia, pero con baja conectividad: la antigüedad promedio es de 14 años y el 99% de la red móvil disponible es 4G.

La adquisición del equipo requiere luego la contratación de alguno de los planes de servicio vigentes. La versión Residencial Estándar ronda los $56.100 mensuales, con opciones “Light” más económicas ($38.000). Los abonos mensuales de Starlink para uso móvil van desde $63.000 los 50 GB, con hasta $87.500.

Los usuarios de Starlink en Argentina

De los 700 mil usuarios que hay en la Argentina, la mayoría corresponde a hogares. Esta alta concentración generó saturación en determinadas zonas, como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta. En estos casos, la empresa aplica un recargo de $790.000 para nuevas suscripciones residenciales.

starlink Más allá de las normas de tránsito argentinas, aparece otro frente menos conocido: las penalidades comerciales del propio servicio.

Más adelante, la compañía prevé aliviar estas limitaciones mediante el despliegue masivo de satélites de nueva generación (V3), impulsado por el sistema Starship en su versión V3. El primer vuelo completo de esta nueva configuración está programado para mayo de 2026.

En 2024, el Gobierno autorizó a Starlink, al proyecto Kuiper de Amazon y a OneWeb a operar en el país, con el objetivo de fomentar la competencia y atraer inversiones en el segmento de conectividad satelital.

La empresa de Musk se había registrado como sociedad ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en 2022, bajo el nombre de Starlink Argentina S.R.L., pero tuvo problemas para concretar la operación por demoras en la coordinación técnica con Arsat, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión.