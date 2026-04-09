Choque frontal entre una camioneta petrolera y un auto en Ruta 17: una mujer resultó herida

El siniestro involucró a un vehículo particular y a un transporte de la empresa Santos Vega. Ocurrió en un sector con escasa señal.

Un fuerte choque frontal se registró en las últimas horas sobre la Ruta 17 , en las inmediaciones del acceso a Sauzal Bonito , donde dos vehículos impactaron de frente y generaron preocupación entre quienes transitaban por el sector.

El hecho ocurrió en un tramo cercano al ingreso a la zona conocida como la “toma”, en dirección a Sauzal Bonito . Según informó Fuego 24, uno de los rodados involucrados fue un Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaban dos efectivos policiales, mientras que el otro vehículo pertenece a un transporte de la empresa Santos Vega y traslada trabajadores petroleros.

Como consecuencia del impacto, una mujer sufrió un golpe en una de sus piernas . De todos modos, se informó que se encontraba fuera de peligro y que, en líneas generales, ninguno de los ocupantes de ambos vehículos presentó lesiones de gravedad.

Uno de los factores que complicó la situación en los primeros minutos fue la escasa señal de comunicación en el lugar del siniestro, lo que dificultó dar aviso inmediato a las autoridades policiales y a los servicios de emergencia.

Choque Ruta 17

Tras el choque, ambos vehículos quedaron sobre la calzada, en un sector de subida previo al ingreso a Sauzal Bonito, lo que generó riesgos para la circulación.

Otro choque protagonizado por una camioneta de la misma empresa

En la última semana, un accidente de tránsito protagonizado por una combi generó preocupación y complicaciones en la circulación en un sector estratégico de acceso a Vaca Muerta, a la altura de la salida del Dique Portezuelo Grande.

El hecho se registró este lunes 6 de abril, alrededor de las 8:30 sobre el camino que conecta con el corredor petrolero, en inmediaciones del Dique Portezuelo Grande, una vía muy transitada tanto por vehículos particulares como por transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera.

Choque combi Vaca Muerta

El siniestro involucró a una combi de una Santos Vega, que transportaba personal petrolero, y que por causas que aún no fueron precisadas protagonizó el incidente vial en plena traza. Según se informó, no hubo otros vehículos involucrados.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal que pueda encontrarse trabajando en el lugar y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar nuevos incidentes.

De acuerdo a lo informado por el director de prensa de Añelo, Abraham Barros, el hecho ocurrió a unos 20 kilómetros de la localidad, sobre la Ruta 17, y no dejó personas heridas. “Por lo que informa la Policía, pudimos corroborar que fueron solo daños materiales. No fue un accidente grave”, indicó en declaraciones radiales.

El funcionario también explicó que la combi quedó en una zona de riesgo, muy cerca de una barranca. En ese sector, detalló, hay curvas cerradas y desniveles pronunciados, lo que limita la velocidad de circulación. “Es un lugar muy cerrado, arriba del dique Portezuelo, pasando Gendarmería”, señaló.

Finalmente, Barros no descartó que el incidente haya estado vinculado a un posible desperfecto mecánico, aunque aclaró que las causas aún no fueron determinadas.