Hace algunas semanas, el hombre -Cristian Vera- había hecho consultas por un cuadro con características similares a una gripe. "Al principio sospechamos que era angina, pero después confirmamos que no tenía placas. Tenía un poco de fiebre y síntomas gripales, pero no hubo ninguna sospecha para pensar que era esto", explicó a LM Neuquén el jefe de la Zona Sanitaria IV de la provincia, Néstor Sáenz.

Ayer a la madrugada, Vera ingresó al hospital nuevamente con un cuadro de más fiebre y dificultad para respirar. Lo empezaron a controlar pero tenía insuficiencia respiratoria, por lo que fue intubado, pero la situación no se revirtió.

Vera tuvo un paro y murió. "Quemó etapas rápidamente, en cuestión de cinco horas no tuvimos más paciente", aseguró Sáenz.

Si bien los síntomas podrían coincidir con otras infecciones, "es sospechoso por el lugar en donde estamos y que cada tanto tenemos uno de estos casos", agregó el médico.

Para confirmar que la muerte de Vera corresponde a un caso de hantavirus, la muestra fue trasladada a Buenos Aires y los resultados se conocerán en una semana.

Antecedentes

Hace unos cuatro meses registraron un caso similar en el que un joven de Buenos Aires había estado trabajando en tareas rurales en El Bolsón y contrajo el virus. Fue internado en la capital federal, pero pudo evolucionar favorablemente.

Sáenz aseguró que en toda esa zona patagónica-cordillerana, hay entre diez y quince casos mortales por año. Además, el virus tiene una tasa de mortalidad elevada, de entre el 40 y 50 por ciento.

Recomendaciones

- No hay que convivir con los roedores. El ser humano genera basura y eso es comida para los roedores.

- Hay que tomar precauciones cuando se hace desmalezamiento sin barbijo o se ingresa a galpones o lugares cerrados sin ventilarlos.

- No hay que combatir los roedores con trampas.

- Los turistas no deben acampar en lugares que no están habilitados o caminar por lugares que no siguen la senda marcada.

