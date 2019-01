Investigan la remisería del chofer Centeno

Buenos aires. La causa de los cuadernos de la corrupción fue un árbol lleno de ramas que la Justicia continúa investigando. Entre tanto desarramo de dinero sospechoso, el ojo volvió a apuntar a Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barrata -ex secretario de Coordinación-, porque sus anotaciones dispararon la investigación por la que la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido están procesados como líderes de una banda que recaudaba coimas entre empresarios de la obra pública. Lo cierto es que el Gobierno argentino le pagó más de 66 millones de pesos, a partir de 2007, a la remisería en la que trabajaba el conductor mencionado.