Investigan nuevas pistas por la presunta desaparición forzada de Facundo

Según informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado oficial, los efectivos secuestraron una camioneta Toyota Hilux, identificada como el móvil policial Nº 23.360 de la fuerza provincial. Además, se incautaron los teléfonos celulares de los cuatro agentes que habrían tenido contacto con Facundo, al igual que los libros de guardia, los registros de novedades de la comisaría y un equipo de radio con sistema trunking.

"Me dijo por teléfono 'no tenés idea de donde estoy, no me van a volver a ver más', y la llamada se cortó con un golpe", contó la mamá de Facundo.

Se sospecha que a esa camioneta pudo haber sido ingresado Astudillo Castro el mismo 30 de abril de su desaparición, durante un control de documentación por incumplimiento de la cuarentena obligatoria.

Además, se solicitó la colaboración de todo el aparato disponible de la Procuración: la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por lo pronto, ninguna fuente en la causa se aventura a decir qué pasó con Facundo: si lo creen vivo o muerto.

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, se lo vio por última vez el 30 de abril cuando viajaba desde la localidad bonaerense de Parque Luro, donde vive, con destino a Bahía Blanca, donde vive su novia.

La madre del joven y los abogados señalaron sospechas sobre la fuerza policial. "Me dijo por teléfono 'no tenés idea de donde estoy, no me van a volver a ver más', y la llamada se cortó con un golpe", contó, para relatar aquel último llamado que le hizo. Desde su desaparición nunca más se volvió a comunicar ni a atender su celular.