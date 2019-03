Investigan si un perro fue atendido en el hospital Bouquet Roldán

“Después de que pasamos por la guardia le indicaron a mi marido que tenía que hacerse una placa. Mientras esperábamos, observamos que la radióloga salió del consultorio, se dirigió a la puerta del hospital y luego volvió junto a otra persona que llevaba a un perro en brazos envuelto en una frazada y la hizo pasar”, explicó la vecina del barrio Limay.

Cuando ingresó el marido, Lorena le preguntó qué hacía un perro dentro del hospital y en Radiología. “Es mi perro, a vos qué te importa. ¿Sos chusma?”, dijo Lorena que le respondió la profesional. “Estaba nerviosa, alterada. Yo le hablé bien, pero ella me contestó muy mal”, sostuvo Lorena.

“‘Es mi perro, a vos qué te importa. ¿Sos chusma?’, me respondió la profesional. Estaba nerviosa, alterada, y yo le hablé bien”. Lorena Paciente que denunció a la profesional

Enterada de la denuncia, la directora del hospital, Sabrina Gallo, se comunicó con Lorena y la convocó para hoy a fin de que presente su testimonio sobre el hecho. Además, le solicitó a la profesional que realice el descargo correspondiente. “Una vez que se recaba toda la información se eleva a asuntos sumariantes y se realiza el sumario correspondiente para deslindar o no la responsabilidad del profesional”.

En cuanto al hecho, la directora del hospital sostuvo: “No voy a entrar en detalles sobre mi postura respecto de los animales, pero el hospital es para atender seres humanos”. Dijo que si un paciente presenta un pedido para que su perro sea acompañado, por algún motivo particular, lo analizaría, pero esto es otra cosa. “No les sacamos sangre a los perros ni los atendemos en internación”, agregó.

También consideró que “hay dos cosas para analizar sobre este hecho: una, si le sacó o no la placa radiográfica al perro, y la segunda, los modos con los que habría tratado a la paciente”.

“Ni los indigentes deben dormir en el hospital ni los perros ser atendidos en el hospital. Para eso tiene que haber lugares que se encarguen y no el hospital público. No corresponde si le sacaron una placa, más allá de que no haya una veterinaria abierta los feriados”, sostuvo.

“Si le sacaron una placa al perro, no corresponde, más allá de que no haya una veterinaria abierta los feriados”. Sabrina Gallo Dir. hospital Bouquet Roldán

“No se por qué miente”

La radióloga desmintió la versión de la paciente a través de un audio enviado a LM Neuquén. Explicó que por lo general los pacientes del barrio asisten con sus perros al hospital. “Una paciente tenía que hacerse la placa y el perro quedó afuera. Después lo hicimos pasar porque el perro estaba arañando la puerta. Esta chica que estaba esperando afuera, fueron sólo cinco minutos, se empezó a quejar”, explicó en el audio.

“No sé por qué esta mujer miente, me han ensuciado y me han hecho sentir muy mal”, subrayó la profesional y aclaró: “Jamás entró a la sala de rayos para ver si yo le estaba sacando la placa al perro”.

Comentó que hace veintiocho años que trabaja en el hospital. “Es mi segunda casa, jamás tuve un problema de esta índole, tengo una conducta intachable”, afirmó la radióloga.