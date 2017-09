Se trata de Mariano Alberto Reynoso, Nicolás Rojas y una mujer de la que sólo se la identificó como Ruiz.

"Eran tres casos de docentes que ejercían la docencia con títulos apócrifos con unos diez años dando o trabajando en la docencia, en el área de ciencias pedagógicas, como asesores pedagógicos. Quiero aclarar que sí se dio parte a la Justicia en la fiscalía de Marcelo Jara. E incluso se pidieron los recibos de Reynoso de 2011 a la fecha. Se entiende aparte de los títulos hay malversación de fondos del Estado, dijo el supervisor de Enseñanza Media del área de Lengua y Literatura en Zapala, Juan Carlos Maldonado en declaraciones a Radio Calf Universidad.

Dijo que tanto Reynoso como Rojas fue él quien los apartó de los cargos y que fueron denunciados ante la Justicia también por malversación de fondos del Estado.

"El 5 de junio lo separé a Reynoso del cargo de asesor pedagógico en el CPEM N°2 mediante la resolución 327 del CPE, por supuesto título apócrifo", dijo Maldonado e indicó que había estudiado en un seminario y había obtenido con el título de profesor de Filosofía.

"Pero en febrero se me presentó como Doctor y había presentado títulos de la Universidad de Quilmes, de 3 de Febrero y Universidad Adventista del Plata, aparte del profesor de filosofía de Aguilares Tucumán", agregó.

Explicó que estaba inscripto en Educación, estaba en el listado con un puntaje de 27.80 cuando se empieza con 9 e incluso se jubilan con 23. "Era un puntaje espectacular. Él se lo creía si se presentaba como Doctor. El título de Legal se fue truchando y fue presentando títulos hasta que en algún momento se descubrieron", dijo sobre la modalidad.

Maldonado acusó de haber sido amenazado por Reynoso al notificarle su separación del cargo. "A Reynoso lo separé del cargo y me amenazó, me aseguró que me iba a arrastrar como una rata", agregó el supervisor.

Luego corroboró que el amigo de Reynoso, Nicolás Rojas, tenía los mismos títulos y ante la sospecha de que fueran también apócrifos hizo la denuncia en la Dirección de Títulos y de Legales como ante la Fiscalía.