IT llega a los cines terrorífico y con acento argento

En la película, el máximo exponente de la manipulación de la voluntad humana a través del temor es el payaso Pennywise, que como si se tratara de un psicópata paranormal viene provocando muertes en un pequeño y antiguo pueblo desde su fundación, y ahora acosa a un grupo de adolescentes marginados.

“Lo que tiene de relevante esta película es que es una especie de metáfora de lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial, donde hay un monstruo poderoso que utiliza el miedo como herramienta para dividir y dominar, cada vez de forma más evidente. Nunca fue tan claro y obsceno como hasta ahora”, afirmó el argentino Andrés Muschietti, quien junto a su hermana Bárbara desde hace algunos años trabajan en los Estados Unidos produciendo y dirigiendo sus propios films y ayudando a otros realizadores.

Lo que se destaca en la película es que utiliza una narrativa muy diferente a la de la novela original y no se parece en nada a la versión de los 90. “La historia de los niños en los años 50 me pareció mucho más interesante y me tocó de manera más profunda. El libro está contado en flashbacks pero en la película quise mantener esa historia de la manera más pura y libre de interferencias”, explico el realizador argentino.