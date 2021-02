Italia empezará a usar fármacos a base de anticuerpos monoclonales

ANTICUERPOS ITALIA.jpg Italia avanza en el desarrollo de fármacos a base de anticuerpos monoclonales contra el coronavirus.

“Los anticuerpos monoclonales son una herramienta importante, que ciertamente contribuyen a la lucha contra el Sars-CoV-2, y en particular a prevenir la progresión de la enfermedad en la fase inicial en las personas más frágiles. Sin embargo, no les podemos atribuir las propiedades salvadoras que no tienen para los enfermos graves; porque eso sería un error, basándonos en las evidencias que tenemos, y crearíamos expectativas que luego pueden ser defraudadas” comentó Franco Locatelli, presidente del Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia, sobre el uso de fármacos de anticuerpos como tratamiento contra el coronavirus.