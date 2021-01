Ivermectina: ¿Por qué no se aprueba como medicamento contra el coronavirus?

Pero, si es tan efectiva ¿Por qué no se aprueba su uso de forma nacional? En reuniones convocadas por el Ministerio de Salud con científicos argentinos y empresas farmacéuticas, no se ha podido llegar a un consenso entre todas las partes porque todavía no existe el primer estudio concreto donde se demuestre que todos los componentes de la ivermectina son confiables para la prevención o tratamiento del coronavirus. De hecho, se reconoce que ha mostrado efectividad para disminuir la carga viral dentro del cuerpo mas no muestra efectividad clínica.

Hasta ahora se han hecho 2.100 ensayos clínicos con ivermectina en pacientes voluntarios, sin embargo, todavía no se consigue resultado sólido para la aprobación del producto antiparasitario como medicamento contra el nuevo coronavirus.