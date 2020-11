J Balvin le hizo una confesión delicada a Becky G

"Solo estaba llorando sin razón. No quería despertar. No quería ni vivir ", fue una de las primeras confesiones de J Balvin con Bekcy G, al recordar las primeras crisis que ha sufrido.

J Balvin sorprendió a Becky G al revelar también que había decidido renunciar a su carrera. "Le dije a mi papá: no tengo música, no puedo vivir así", confesó.

Becky G le mostró su total apoyo a J Balvin, ya que ella también ha manifestado su lucha emocional durante la pandemia del coronavirus.

"Yo fui al psiquiatra y me dijo que estaría bien, yo le dije que no, que me iba a morir, y mi padre llorando le dijo que sí me iba a morir. La ansiedad y la depresión no son sentimientos, son una enfermedad", reiteró J Balvin a Becky G.

En el podcast de Bekcy G también participó la terapeuta Adriana Alejandre: "Quiero decir que la terapia puede ser liberadora. Sepa que hay fuerza en la vulnerabilidad".

Curiosidades sobre Becky G

Rebbeca Marie Gómez, nacida el 2 de marzo de 1997 en Inglewood-California, mejor conocida en el mundo artístico como Becky G, es una cantante, compositora y actriz de origen mexicano que ha escalado rápidamente hacia el estrellato desde sus inicios en el año 2011, cuando solamente se dedicaba a hacer covers de temas musicales que se encontraban sonando en YouTube.

Conocida ahora por el hit "Sin Pijama", poco a poco fue llamando la atención de mucha gente incluyendo al productor Dr. Luke, quien le ofreció un contrato doble con las disqueras Kemosabe Records y RCA Records, al año siguiente ya se encontraba haciendo colaboraciones con Will.i.am, Cody Simpson y Cher Lloyd.

La cantante estadounidense ha sentado las bases de su carrera en los géneros reggaetón, pop, pop latino y hip-hop y a sus 23 años de edad, es una de las voces femeninas más escuchadas en todo el mundo.

Estos son algunos datos:

Estatura: 1.54

Peso: 50 kg.

Signo Zodiacal: Piscis.

Fortuna estimada: 8 millones de dólares.