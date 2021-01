Jair Bolsonaro dijo que Brasil está "quebrado"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , declaró este martes que la economía de su país está "quebrada" y que frente a eso no puede "hacer nada". Además, volvió a criticar a la prensa que, según él, exagera el riesgo y el impacto de la pandemia de COVID-19 .

En Brasilia, antes de reintegrarse al trabajo tras ocho días de vacaciones, el mandatario ultraderechista aseguró que debido a la crisis por el coronavirus, la economía está "quebrada". "No logro hacer nada. Yo quería mover (reducir) el impuesto a la riqueza pero tuve este virus que fue potenciado por esa prensa que tenemos", sostuvo Bolsonaro, que inició el tercer año de su mandato, que concluye el 31 de diciembre de 2022.

Además, el paulista volvió a bromear sobre el uso del tapabocas para impedir el contagio del coronavirus, que ya contaminó a más de 7,7 millones de personas en su país y dejó más de 196.500 muertos. "Estuvo en la playa nadando con barbijo. Me zambullí con mascarilla para no contagiarme el COVID de los pececitos", dijo, irónicamente, luego de que los periódicos resaltaron que no usó mascarilla.