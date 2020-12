Jeff Bridges hace frente al cáncer con muy buena vibra

Jeff Bridges es uno de esos actores que tienen millones y millones de fanáticos, y aunque raramente no ha tenido el reconocimiento por parte de las grandes instituciones que siempre articulan el gusto popular para realizar tal o cual elección de quién o qué es lo mejor de un determinado período, siempre ha sabido ganarse los corazones de los millones que admiran su trabajo en todo el mundo .

Si bien, Jeff Bridges, el legendario “Dude” de El gran Lebowski aseguró que se enfrentaba a una “enfermedad seria”, que estaba en manos de “un grandioso equipo de médicos” y que “el prognosis era bueno”, en esta ocasión ha recurrido a las redes sociales una vez más para compartir que “se siente bien”, enseñando al mundo su cabeza rapada y su nuevo cachorro.

El ganador del Óscar compartió las últimas noticias de su vida como si de un memorándum se tratara, alejándose de tonos alarmistas, manteniendo una sonrisa y actitud positiva, sin dejar que el cáncer se convierta en el protagonista.

JEFF BRIDGES 2.jpg El mundo supo que Jeff Bridges padece de cáncer, el pasado mes de octubre.

Cuenta que se siente bien, que se afeitó la cabeza al completo diciendo adiós a su famosa cabellera, que tiene un nuevo perrito llamado Monty y que en los últimos días celebró sus 71 primaveras (el pasado 4 de diciembre). Y todo esto mientras posa para una foto, sonriendo y acompañado de su nuevo cachorro con vistas al mar.

En la misma publicación dirige a sus fans a un sitio web personal donde añade más información sobre su vida con notas escritas de su puño y letra. Y no parece que Jeff quiera que el mundo se centre en su estado de salud, sino que él aprovecha la atención para compartir pensamientos de lo que realmente le interesa, como la música.

El actor hace un llamamiento para que el mundo recuerde lo mucho que están sufriendo los músicos ante la pandemia -él mismo es músico también-, sin poder llevar sus canciones a conciertos, aconsejando que presten atención a algunos temas de un viejo amigo mientras pide donaciones o cualquier tipo de ayuda para el músico. Además, recuerda a sus seguidores la existencia de su libro The dude and the zen master que publicó en 2014.