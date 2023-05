Jesús Escobar habló de los 12 puntos de Esteban Bullrich para la unidad nacional

En primer lugar, el exsenador nacional planteó defender y valorar la Constitución y sus instituciones republicanas . "Estamos totalmente de acuerdo en defender las instituciones allí diseñadas. Pero también los derechos consagrados en ella, en particular en el Artículo 14 bis, violentados sistemáticamente por los gobiernos de hace años a esta parte", dijo Escobar.

Bullrich también habló de posicionar la estabilidad macroeconómica como norte de todas las decisiones . En ese sentido, el candidato a presidente indicó: "El norte de las decisiones debe ser defender los intereses y la soberanía de la nación. Buscando sacar a las mayorías populares, las menos pudientes, de la tremenda crisis que las agobia de hace lustros. La estabilidad macroeconómica, con su importancia, no puede ser un fin en sí mismo".

"Reformar el Estado puede tener significados diversos, al igual que la austeridad. Sin lugar a dudas, debemos tener un Estado transparente y eficiente, sin corrupción, y sin privilegios", dijo Escobar en relación al tercer punto, en el que se propone reformar el Estado, buscando la austeridad y la eliminación de privilegios.

"Pero también un Estado fuerte, capaz de defender a los más débiles, controlar a los poderosos e intervenir activamente en la construcción de un nuevo país", agregó el político neuquino.

Jesus Escobar.jpg

Con respecto a promover las exportaciones como medio del progreso y el bienestar, señaló que está totalmente de acuerdo y que hay que "agregar valor a las mismas para crear trabajo argentino. Promover la industrialización de los recursos en origen, de modo de fortalecer las economías regionales, arraigando a los jóvenes en sus provincias".

Sobre el quinto punto en el que se sugiere fomentar el desarrollo y las inversiones, con un régimen laboral que facilite la creación de empleo privado, Jesús Escobar aclaró: "Siempre y cuando dicho régimen laboral no afecte derechos adquiridos de los trabajadores. Y no suceda como con la flexibilización laboral de los noventa, de similar enunciación, que, en lugar de crear empleo, lo que no sucedió, fue un régimen usado para que los trabajadores tuvieran peores condiciones de trabajo y menores sueldos".

El candidato por Libres del Sur expresó estar totalmente de acuerdo con Bullrich al implementar el sistema de Boleta Única, evitando cualquier sistema que altere la voluntad del elector.

De la misma forma, concordó con el séptimo y octavo punto que plantean crear una política de seguridad que combata el narcotráfico y permita vivir en paz y actualizar las políticas educativas para generar el capital humano que demanda el Siglo XXI.

Del primero detalló que "siempre y cuando dicha política no se base en la doctrina norteamericana de la “guerra a las drogas”, absolutamente fracasada en Latinoamérica; la que muy lejos ha estado de resolver el problema y ha conllevado nefastas consecuencias para nuestras sociedades".

Esteban Bullrich acto San Nicolás de los Arroyos

Luego, sobre las políticas educativas, agregó que "debatiendo, por cierto, cuáles deben ser esas nuevas políticas educativas, en los marcos de una sociedad inclusiva como la que alguna vez tuvimos y debemos reconstruir".

El exdiputado nacional también invitó a promover a los pequeños productores, las Pymes y el emprendedurismo. A lo que Escobar consideró que se le deben incorporar dos cuestiones: 1) Promover la sustitución de importaciones como cuestión complementaria de incrementar las exportaciones, en camino a disminuir la restricción externa que nos afecta de hace casi 100 años; generando también con ello empleo genuino. 2) Apuntalar la Economía Popular surgida estos años, donde trabajan 5 millones de compatriotas, para hacerla más eficiente, competitiva y elevar su productividad.

Sobre transformar a la Argentina en una potencia energética mundial, manifestó que será "desarrollando Vaca Muerta, el Litio y, sobre todo, pensando a futuro, las energías limpias y renovables como la eólica, la solar y la nueva del hidrógeno verde. Contemplando que los beneficios de dicho desarrollo energético sean, en primer lugar, para el desarrollo nacional y cuidando siempre el medio ambiente".

El político de Libres del Sur explicó que "se debe reformar el retrógrado sistema impositivo argentino, por otro mucho más progresista y progresivo, como en los países desarrollados, donde paga más el que más tiene. En la Argentina el impuesto que más recauda es el IVA, que todos, ricos y pobres, pagamos por igual", en referencia a crear un sistema impositivo federal que permita el desarrollo del sector privado.

Finalmente, al responder el punto número doce en el que se habla de crear un Plan de capacitación público privado para el trabajo, respondió: "De acuerdo, con un papel rector de la Educación Pública. Debe materializarse en lo fundamental en la escuela secundaria y la universidad, con una fuerte capacitación en oficios; vinculados a la economía actual y a la por venir en los próximos años".