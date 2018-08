Jey Mammón presentó a su novio en sociedad

Con la relación ya afianzada, el actor visitó Los ángeles de la mañana junto a Adriano, en lo que fue su primera entrevista televisiva, y la pareja se mostró súper enamorada: “Hace un montón que estamos juntos. Todavía no llegamos al primer año. Nos pusimos de novios cuando yo estaba en el ‘Bailando’”, relató Jey. Y agregó: “Es la primera vez que estoy enamorado. Es una relación inédita para mí porque nunca estuve enamorado de verdad, porque nunca me había mostrado así en televisión ni había tenido presentación familiar. Mi familia no conoce un novio anterior”.

