Jey Mammón reveló una polémica charla que tuvo con el Papa

“Con Jorge Bergoglio he hablado muchas cosas de mi identidad. Él me dijo que los homosexuales nos vamos todos al infierno. Le dije que me iba a encontrar con muchos de ellos también. Que quede claro que lo respeto mucho pero esa charla fue real”, recordó el comediante sobre el diálogo que tuvieron cuando él tocaba el órgano en las misas de la parroquia San Ildefonso, en Palermo.

Sin embargo, reconoció que esas palabras las dijo con un tono de humor y que no es realmente lo que piensa el sumo pontífice. “Ese es el discurso de la Iglesia. Igualmente ahora habla de otra manera y la gente pretende leer o escuchar en boca de él cosas que no dice”, expresó y agregó que entiende que por el rol que ahora tiene en la iglesia católica debe reproducir la ideología de la institución.

Sencillo: Fue la palabra con la que el comediante definió al sumo pontífice.