Jhon Ramírez fue citado a la sub-17 de Dominicana

Este fin de semana visitó el club donde aprendió a jugar al fútbol. Pese a haber pasado por Cipolletti y San Martín, en su corazón lleva las tardes jugando a la pelota en la cancha de tierra de Conflu, vestida actualmente por una carpeta de césped sintético. A Lukaku, como lo llaman, sus ex compañeros y amigos lo recibieron con alegría, al igual que el presidente de la institución, Ariel Koon.

“Este club me dio mucho, acá había tierra y nosotros corríamos en zapatillas o en ojotas, para mí fue todo. Aprendí del día a día. Por ahí no se tenía alguna cosa para entrenar y se buscaba la formar de hacerlo de otra forma para salir adelante”, expresó el delantero.

Ramírez es categoría 2002, nació en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y llegó a Neuquén hace 9 años, para vivir junto a su madre. Hasta los 8 había vivido en Centroamérica, junto a su abuela.

A través del fútbol, Jhon creó lazos en la región e incluso defendió los colores provinciales en los Juegos de la Araucanía. Por eso no se olvida de su pasado y durante el fin de semana largo se dio una vuelta por el club del este neuquino.

“En Aldosivi me está yendo muy bien, me siento bien en lo futbolístico y en lo anímico, es un club que me acompaña día a día, que me da las herramientas para poder ser mejor cada día”, contó el delantero, que sumó roce de jerarquía en el Tiburón.

El llamado

La citación a la selección de República Dominicana lo tomó por sorpresa y lo recibió con felicidad. “Es un orgullo, porque más allá de los años vividos allá, es mi país y es un orgullo vestir esa camiseta y volver a mí país y más si es jugando al fútbol”, destacó.

“Cuando llegó la noticia estábamos muy contentos, es algo que no se da todos los días. Se dio la casualidad que justo estábamos todos en familia”, contó Ramírez acerca de cumplir un sueño.