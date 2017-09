Jimena Barón y una cruda respuesta sobre sexo

Luego de asegurar que no es celosa ni rebuscada, hizo una fuerte confesión sobre la advertencia que le hizo al tenista en el día uno de relación. “Puse límites desde el principio: ‘yo hago esto, ¿entendés?, yo muestro el culo, siempre, siempre lo voy a mostrar. Con 15 hijos, 20 perros, siempre lo voy a mostrar’. Se lo dije porque me parece muy importante”. Completamente enamorada, dijo que se imagina casada con Juan Martín, aunque no concibe la idea de vivir en Tandil, donde su pareja sueña con establecerse tras retirarse del tenis.

¿Qué me preguntas? “No estuve catando deportistas”, dijo Barón y evitó hablar de su intimidad con Osvaldo.

"La tonta": Barón contó que le advirtió a Del Potro que siempre va a mostrar la cola en las redes.

Embed

Lejos de los altibajos

Luego de la tormentosa relación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo, Jimena destacó la tranquilidad que siente junto a Del Potro. Hace unos días la actriz había afirmado: “Fue una historia que me desencajó al principio porque decía ¿cómo es esto de estar tan tranquilos? No hay peleas, ¡no me cortan el teléfono! Entre nosotros todo lo hablamos. Somos parecidos. En la intimidad somos re caseros y hasta nos cuesta salir. Nos gusta quedarnos en casa. Soy re tranqui y él también”. “Siento que con Juan vivo una relación más madura. No sé, yo tengo un hijo y que él se meta en una relación conmigo ahora es de alguien muy valiente y con muchas ganas. Juan es divino, hermoso, podría estar con quien quiera. Estar conmigo es estar con Morrison, que es mi prioridad. Juan es un rey, es impresionante. Es la persona más buena. A veces yo colapso con mi vida, pero él está siempre en la misma línea. Tiene calma para estar tranquilo él, para jugar con Nadal o para tranquilizarlo a Momo. Está siempre en eje. Logra contenerme, darme amor y serenidad. Es muy buen compañero. Estoy feliz y enamorada”, concluyó .