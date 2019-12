Jimena Cyrulnik reflexionó sobre su época rapada

En referencia concreta al momento en que se afeitó la cabeza, Jimena (tiene dos hijos) comentó: "Venía muy acelerada, me aferré mucho a lo espiritual durante un tiempo, me afeité la cabeza, dije no quiero trabajar más, me alejo del medio. En ese momento a mí me hizo bien, por más que de afuera decían ‘¿Qué le pasó a esta chica? ¿Por qué se afeitó? ¿Por qué dejó de trabajar?’. Yo lo necesité, me ayudó a salir del lugar en el que estaba y me dejó una fe enorme".