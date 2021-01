Joan Laporta explota contra el PSG por el caso de Messi

Messi , Messi, Messi… el argentino ahora no solamente es la gran referencia histórica del Barcelona, sino que también es dolor de cabeza frecuente y todavía el club no consigue el analgésico indicado para calmarlo. Todo el mundo pone su fe en las elecciones presidenciales que están pautadas para el mes siguiente pues, se cree que el nuevo presidente del Barcelona podría terminar de convencer al 10 para que no se vaya.

JOAN LAPORTA MESSI.jpg Joan Laporta, candidato a la presidencia del Barcelona explota contra el PSG por las actitudes poco éticas para conseguir el fichaje de Messi.

“Con el debido respeto, debo decir que el comportamiento del PSG no me agradó en absoluto. Le faltaron el respeto al Barcelona. Siempre he seguido de cerca la evolución del PSG, ahora es un equipo en el que hay que confiar en el panorama europeo, pero me sorprendió y decepcionó. Escucho a un jugador decir que quiere jugar con Leo Messi. ¡A mí también me gustaría jugar con él! Pero cuando lo dice un representante del club, me parece inapropiado, demuestra su falta de experiencia a este nivel. Todavía les queda mucho por aprender en el mundo del fútbol. No sé si esta reacción es instintiva o si es un error de comunicación".

Luego Joan Laporta sentenció la actitud del PSG con Leo Messi y de una vez hace el llamado a las autoridades rectoras del fútbol europeo para que estén atentos al Fair Play Financiero en esta disputa por el argentino. “No sé si podrán ficharlo. Quizás sí, si continúan rompiendo las normas financieras del juego limpio... Por lo que sé, tuvieron pérdidas significativas el año pasado. Tendría curiosidad por saber si ignorarán las reglas del juego limpio financiero para ficharlo.Si eso sucede, espero que la UEFA y la FIFA reaccionen con firmeza y que el Tribunal de Arbitraje Deportivo no vacile a la hora de emitir su veredicto”.